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作家專欄
鄭志文

食住行醫

如何達到內心平靜（二） / 鄭志文

【明報文章】每天營營役役生活，除了身體疲勞，也容易心煩意亂。昨天提到，英國心理學家Dr. William Van Gordon撰文，介紹簡單方法，幫助製造特定條件，培養內心平靜。今天繼續談談餘下4點。

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