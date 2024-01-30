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2024年1月30日星期二
黃明樂
光明女樂
世紀．二元對坐：《檳城艷》與《懷舊》：1954年的原創粵語流行歌曲 / 文．黃志華／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：數學與中文 / 文．黃念欣
公民科考試 / 文．Ｐ
忠實粉絲 / 馬家輝
渣馬 / 陳喜艾
烏克蘭戰爭的終局？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
輕鬆控糖 / 吳思諾
教授受苦 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
如何達到內心平靜（一） / 鄭志文
牙痛打鑼搵牙醫 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
留下腳毛 / 陳子謙
無所謂㗎啦 / 黃明樂
無形之手 / 劉利
秦檜的淚 / 熊熊
無所謂㗎啦 / 黃明樂
【明報文章】Coaching clients當中，很多人自白——「其實我個人好無所謂㗎！」
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