【明報文章】Albert Sanguinetti 1923年在英屬直布羅陀出生,2009年在香港逝世,自1958年來港居住,歷任政府律師、裁判法官、私人執業大律師,是個法律界傳奇人物。當年的法庭記者嫌他的正式譯名太長,背後暱稱他為「山君」。城市大學近年出版了他的傳記:Stuart Wolfendale著More When I Know You Better,生動地記錄他的生平,由於他一生最愛抱打不平,嫉惡如仇,對法治和公義執著,為平民大眾發聲,無畏與當權者由總督、大法官以至腐敗貪污狀况公開對抗,記錄他的一生,也就同時描述了他那個時代香港殖民地的法律制度施行的實况和缺陷,令人深感公平法治並非天賜,而是一點一滴爭取得來。