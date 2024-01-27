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2024年1月27日星期六
文‧邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：歐洲花頌：從波提切利、提香的薔薇到莫奈鳶尾 / 文．司徒秀英／編輯．王翠麗
世紀．不着一字：放下屠刀，立地成佛 / 文‧邵頌雄
李某的花生 / 馬家輝
搏盡無悔 / 簡冬娜
柯文哲4年後能否東山再起？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
養孫的繼承權 / 王慧麟
洋葱模型 / 湯才偉
舞台劇獎因禍得福？ / 石琪
環保比徵費重要 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
沒有「碰瓷」的國度 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
人生太長，履歷太短 / 陳子謙
不能一直都在趕路 / 趙曉彤
肥了深圳瘦了香港 / 劉利
世紀．不着一字：放下屠刀，立地成佛 / 文‧邵頌雄
【明報文章】「放下屠刀，立地成佛」句，出自禪門語錄，後被收入南宋時期僧人普濟編纂的史書《五燈會元》。
相關字詞﹕
佛學
典故
大般涅槃經
禪宗
邵頌雄
不着一字
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世紀．六合文藝：歐洲花頌：從波提切利、提香的薔薇到莫奈鳶尾 / 文．司徒秀英／編輯．王翠麗
世紀．不着一字：放下屠刀，立地成佛 / 文‧邵頌雄
李某的花生 / 馬家輝
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柯文哲4年後能否東山再起？ / 葉劉淑儀
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