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2024年1月24日星期三
文．王慧麟／編輯．林曉慧
世紀
世紀．星期三專題：台選分析 藍綠策略乏力 / 文．王慧麟／編輯．林曉慧
世紀．記我所聞：向積基倫荷獻計 / 文．朱振威
採訪大忌 / 文．周群雄
關愛隊的策略思考 / 馬家輝
我們的全家福（下） / 樂婷
民進黨政府未來施政舉步維艱 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
南非對以色列 / 陳文敏
遠方兄弟 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
無事常相見 / 鄭志文
物傷其類 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
2048個宇宙 / 陳子謙
福利跨境可攜需審慎 / 洪雯
過節的意義 / 劉利
宿舍月黑風高 / 雙雙
世紀．星期三專題：台選分析 藍綠策略乏力 / 文．王慧麟／編輯．林曉慧
【明報文章】台灣的總統選舉一個多星期前落幕，種種關於選舉結果的分析及評論，已經在網絡上流傳。基本上所有觀點及論點已經在網絡上呈現，所以其實已經沒有太多新觀點可寫。不過，我仍然覺得，有兩點值得再講。
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世紀．星期三專題：台選分析 藍綠策略乏力 / 文．王慧麟／編輯．林曉慧
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採訪大忌 / 文．周群雄
關愛隊的策略思考 / 馬家輝
我們的全家福（下） / 樂婷
民進黨政府未來施政舉步維艱 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
南非對以色列 / 陳文敏
遠方兄弟 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
無事常相見 / 鄭志文
物傷其類 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
2048個宇宙 / 陳子謙
福利跨境可攜需審慎 / 洪雯
過節的意義 / 劉利
宿舍月黑風高 / 雙雙
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