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2024年1月23日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：還原歷史 重新認識列寧 / 文．陳國榮／編輯．林曉慧
世紀．夕拾朝花：道在公廁 / 文．黃念欣
垃圾徵費模擬行動 / 馬家輝
現金 / 陳喜艾
紅線處處至說出紅線竟成了紅線 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
冬季抑鬱 / 吳思諾
枱椅的哲學 / 曾瑞明
大工程 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
義工 / 鄭志文
他的兩公頃葡萄園 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
妨礙快樂的多餘零件 / 趙曉彤
家史國史兼痛史 / 莊元生
許願 / 古惜
枱椅的哲學 / 曾瑞明
【明報文章】學生一天有至少6小時坐在課室，除了舒適和安全的考量，怎樣坐也是重要學問。畢竟，習慣一旦養成，要改變是很難的。
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世紀．二元對坐：還原歷史 重新認識列寧 / 文．陳國榮／編輯．林曉慧
世紀．夕拾朝花：道在公廁 / 文．黃念欣
垃圾徵費模擬行動 / 馬家輝
現金 / 陳喜艾
紅線處處至說出紅線竟成了紅線 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
冬季抑鬱 / 吳思諾
枱椅的哲學 / 曾瑞明
大工程 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
義工 / 鄭志文
他的兩公頃葡萄園 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
妨礙快樂的多餘零件 / 趙曉彤
家史國史兼痛史 / 莊元生
許願 / 古惜
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