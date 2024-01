【明報文章】宋怡明(Michael Szonyi)的著作《被統治的藝術——中華帝國晚期的日常政治》(The Art of Being Governed: Everyday Politics in Late Imperial China)用新穎的角度研究中國制度史。傳統的制度史研究往往集中了解政府推行制度的理念、內容,推行過程的演變,評估其有效性、能否達到原先創制的目的等,這大都是用由上而下的角度研究,很少以制度的受眾——老百姓的角度去理解問題。宋怡明運用田野考察的方法,走遍各村落,蒐集大量族譜、碑文、地方誌等資料;並參與迎神賽會及宗族活動,記錄活動中的歷史遺蹟,探究歷史的脈絡。