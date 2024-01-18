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2024年1月18日星期四
原太一
自由談
世紀．四探城市：巴黎1984：尋找阿爾杜塞爾 / 文．丁偉／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：別空肚說夢 / 文‧鄧正健
重回校園 / 文‧拾一
守法的政治犯 / 馬家輝
《愛的一種練習》 / 屈曉彤
重訪天馬苑商場有感（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
文物與IP / 譚允芝
魷魚遊戲 / 葉建源
珍惜留下來的人 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
一月的陽光 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
孫悟空不像孫悟空 / 陳子謙
無聊與Go Deep / 黃明樂
然後 / 劉利
大學之道工具化 / 原太一
大學之道工具化 / 原太一
【明報文章】繼筆者數月前在本欄論及一高等學府「羅生門」事件後，另一所高校近日又給社會各界出了「推理題」。事關該校先後有副、正校長離職，外界便揣測是否校董會高層有人「逼走」校長。
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世紀．四探城市：巴黎1984：尋找阿爾杜塞爾 / 文．丁偉／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：別空肚說夢 / 文‧鄧正健
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然後 / 劉利
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