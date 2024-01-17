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2024年1月17日星期三
韓麗珠
自轉行星
世紀．星期三專題：法蘭克福學派與批判理論的新時代 專訪Martin Jay / 文．李宇森／編輯．林曉慧
世紀．M+百物誌：《重慶森林》的拼貼美學 / 文．柯家紈
戰神傳說 / 馬家輝
死了又死 / 黎佩芬
在台灣朋友家看開票 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
查冊新措施 / 陳文敏
明年今日 / 曾信繁
原型 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
冬季流感季節 / 鄭志文
摺疊書店 / 韓麗珠
跳躍的小學生活 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
手機號碼 / 陳微
I型教師 / 施勁超
摺疊書店 / 韓麗珠
【明報文章】如果匿名的舉報者和投訴者可以令事物消失，那麼，具名的讚揚者可以讓那些美好的事物，在這個動輒得咎然後被斬草除根的年代，保留下來嗎？
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