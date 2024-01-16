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2024年1月16日星期二
陳耀華
千年檔案
世紀．二元對坐：超越藍綠，可以嗎？ / 文．余衡方／編輯．林曉慧
世紀．夕拾朝花：雪博士 / 文．黃念欣
公仔醫生 / 文．方公子
賴清德輸得好慘 / 馬家輝
清潭 / 陳喜艾
「果斷解決財赤」 / 林妙茵
燈火闌珊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
《金手指》 / 吳思諾
讀歷史 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
年輕型腦退化症的風險因素 / 鄭志文
我的橄欖油 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
正義的火氣 / 區聞海
減省低效甚至不必要的開支 / 洪雯
執屋執出一個道理 / 余偉基
燈火闌珊 / 陳耀華
【明報文章】慚愧得很，最近才看《燈火闌珊》，張艾嘉贏得金馬獎最佳女主角，演來嫻熟，自然流暢，有如隔壁鄰人；任達華敬業樂業，逆境求存，樂天可人；還有年輕的演員，演繹此時此處此模樣的深情與堅持，教人感動。
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