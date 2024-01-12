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2024年1月12日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：譜寫粵語新章：2023歲末兩齣好戲《大狀王》《填詞L》 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．王翠麗
世紀．象牙快訊：髮型屋也是文化遺產 / 文‧李祖喬
世紀．漫談燦爛古今：追夢海昏侯 / 文‧邱逸
自我棄保 / 馬家輝
此生短暫燦爛 / 日光
選舉年：充斥暗湧的歐洲 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
財為何物 / 湯家驊
整理碎片 / 德叔
無災無難到公卿 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
養舌頭 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
煤炭旁還有秋刀魚嗎 / 陳子謙
以5年為期，實現收支平衡 / 洪雯
300萬元的位子 / 劉利
不再是從前的國泰 / 安思
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：譜寫粵語新章：2023歲末兩齣好戲《大狀王》《填詞L》 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．王翠麗
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不再是從前的國泰 / 安思
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