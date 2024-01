【明報文章】電視劇《呼喚奇蹟的光》(All the Light We Cannot See)改編自同名小說,雖然在金球獎落敗,依然值得推介。故事背景是納粹德軍入主法國,失明女主角透過暴政界定的非法頻道廣播傳遞信念,那時聽收音機是死罪,何况廣播?