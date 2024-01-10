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2024年1月10日星期三
陳耀華
千年檔案
世紀．星期三專題：美聲腔的美學倫理觀 Maria Callas百周年誕辰有感 / 文．李宇森／編輯．林曉慧
世紀．記我所聞：還有問題嗎？ / 文‧朱振威
漫長的拳賽 / 馬家輝
我們的全家福（上） / 樂婷
實物是最佳宣傳品 / 林妙茵
四胞胎 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
透明的公義 / 陳文敏
新新高中學制 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
輕度運動 助青少年降膽固醇 / 鄭志文
剪舌頭（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
樹木希林 / 區聞海
陌生人 / 黃明樂
書店結業 / 非雨
四胞胎 / 陳耀華
【明報文章】28歲的Iman al-Masry剖腹產子，一胎四兒，兩男兩女，看着他們躺在母親的懷裏，緊閉雙目，安詳酣睡，有種莫名的感動，縱使戰火紛飛，朝不保夕，新生命的誕生始終教人雀躍。
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世紀．星期三專題：美聲腔的美學倫理觀 Maria Callas百周年誕辰有感 / 文．李宇森／編輯．林曉慧
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未經證實 / 竟齊
透明的公義 / 陳文敏
新新高中學制 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
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