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作家專欄
樂婷

七齣好戲

我們的全家福（上） / 樂婷

【明報文章】女兒出生後，大數據推送我各形各色的母嬰產品，出現最多的是嬰兒攝影廣告：一個個幼嬰被包裹成繭，只露出小臉，看似睡得極熟，背景則被佈置成不同場境：有時嬰兒被擺弄成牛油果中的果核，有時卻成了阿拉丁，坐在飛氈上劃過城市的夜空，有時則被打扮成名畫中的蒙娜麗莎或戴珍珠耳環的少女。這些相片題材豐富，照片因而極富趣味，然而卻總是不大自然，嬰兒像手腳被包緊的假娃娃，沉睡的臉龐沒有情緒和個性。因為無法想像女兒包成繭的模樣，我一直無意光顧，直到發現嬰兒成長之飛快——在短短三四個月中，女兒已學會追視、趴身、握物、大叫和翻身，更明顯有了個人的愛惡，常常對飯桌上的食物躍躍欲試，其變化之快令人既驚喜又惶恐，彷彿她會在俄頃間由嬰兒長成亭亭玉立的模樣，因此我還是約了攝影師，想記下她嬰兒的模樣和夫妻倆尚算年輕的樣子，拍攝我們的第一張全家福。我找的攝影師風格簡約，作品中嬰兒多穿著素色衣服，神情靈動，小手小腳自然擺放，在父母懷中一臉幸福。預約好日期和時間，我翻箱倒櫃配襯衣服，攝影當日抓好時間，出門前洗臉餵奶換片，準備奶嘴玩具，一件不漏，火速飛車到達影樓，拍攝過程不停安撫嬰兒情緒，總怕她突然肚餓或突發嘔奶、爆屎片……

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