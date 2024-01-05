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2024年1月5日星期五
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世紀．五無閒話：兩邊不是人：觀藝君子劇團《植物人》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：風光處處此傷哉 / 文‧蕭振豪
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新年回首 / 窮其
祈願還有和平的時候 / 看城
潮商學校百周年 / 德叔
【明報文章】香港潮商學校最近慶祝創校百周年紀念。學校始辦的1923年，香港是什麼景况呢？
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辦學
香港潮州商會
教育心語
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教育
校慶
潮州人
香港潮商學校
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世紀．五無閒話：兩邊不是人：觀藝君子劇團《植物人》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．王翠麗
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