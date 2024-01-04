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2024年1月4日星期四
文‧鄧正健
世紀
世紀．四探城市：研究戴高樂將軍：無兵司令抗德救法 / 文．丁偉／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：《金手指》及其虛幻 / 文‧鄧正健
覺青與退伍司機 / 文‧鹿鳴
南方的老土豆 / 馬家輝
Bye & Hi / 屈曉彤
我最喜愛 / 林妙茵
回到石器時代 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
評分人生 / 善喻
玫瑰崗 / 葉建源
唔該晒 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
植物人（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
兩項立法 / 區聞海
女性的「自我價值感」 / 洪雯
本港固有 / 李譯喬
世紀．玻璃大叔：《金手指》及其虛幻 / 文‧鄧正健
【明報文章】如何把一個廢墟寫成一個浪漫故事？這裏有一個例子。
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世紀．四探城市：研究戴高樂將軍：無兵司令抗德救法 / 文．丁偉／編輯．王翠麗
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