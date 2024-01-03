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2024年1月3日星期三
曾信繁
教育心語
世紀．星期三專題：法國人權和人道主義衰落？ 淺談近日極具爭議的移民法案 / 文．楊健偉、PHAM Quang、黃懿欣／編輯．林曉慧
世紀．M+百物誌：迷幻新潮 / 文‧林立偉
網約該是王道 / 馬家輝
貴客自理 / 黎佩芬
川劇、兔頭與樂山大佛 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
貪污賄賂 / 陳文敏
台北跨年 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
隱性聽力下降 引致耳鳴 / 鄭志文
植物人（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
即興寫作 / 陳子謙
新年的第一天 / 趙曉彤
到上海倒數的理由 / 劉利
除夕日 / 齊琬
台北跨年 / 曾信繁
【明報文章】除夕當日在台北，早已打算一訪大小書店。來自日本的蔦屋和台灣本土的誠品都是本地人和遊客愛好的品牌，由設計風格周邊配套，到書目分類選書心思，一切都恰如其分，讓人流連忘返。
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世紀．星期三專題：法國人權和人道主義衰落？ 淺談近日極具爭議的移民法案 / 文．楊健偉、PHAM Quang、黃懿欣／編輯．林曉慧
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到上海倒數的理由 / 劉利
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