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2024年1月2日星期二
黃明樂
光明女樂
世紀．二元對坐：東坡赤壁一賦，朗月萬世千江 / 文．司徒秀英／編輯．林曉慧
世紀．夕拾朝花：孔子教儀態 / 文．黃念欣
讀報學習價值觀 / 文．陳綺雯
報喜不報憂 / 馬家輝
伏 / 陳喜艾
沒有夜繽紛的英倫日子 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
新一年，對生命的追求 / 吳思諾
管秩序 / 曾瑞明
新年 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
慎防過量服用撲熱息痛 / 鄭志文
天將降大任於德洛爾也 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
怪物 / 黃明樂
參與「澳牛」的速食表演 / 吳偉強
八蚊三串串燒 / 安思
怪物 / 黃明樂
【明報文章】習慣年初看齣戲，為新一年定調。今年選了年中早已上映的《怪物》。不像是枝裕和一貫的暖心作，有點dark，卻更有反思。
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世紀．二元對坐：東坡赤壁一賦，朗月萬世千江 / 文．司徒秀英／編輯．林曉慧
世紀．夕拾朝花：孔子教儀態 / 文．黃念欣
讀報學習價值觀 / 文．陳綺雯
報喜不報憂 / 馬家輝
伏 / 陳喜艾
沒有夜繽紛的英倫日子 / 蔡子強
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