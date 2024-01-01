報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年1月1日星期一
陳漢森
教育心語
世紀．一一兩岸：考試說話5** 現實溝通0分 港學生留英美澳之後 / 文．陳凱銘／編輯．吳騫桐
世紀．共生紀：輕酌一口人情味 / 文．余麗文
舊同事 / 文．SC
不輸便是贏 / 馬家輝
沙之伴侶 / 譚蕙芸
高官的聆聽測驗 / 林妙茵
聖誕夜血洗難民營 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
2024：想念與安詳 / 吳靄儀
國際政局的思考 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
及早戒煙仍可減後遺症 / 鄭志文
東京近郊一日團 / 魏綺珊
憶歐盟委員會前主席德洛爾 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
新年還要祝願 / 區聞海
舞舞舞 / 施勁超
國際政局的思考 / 陳漢森
【明報文章】世局動盪，聽網絡政論家放言高論的同時，重溫幾段讀書筆記。
相關字詞﹕
衝突
教育心語
國際關係
意識形態
歷史
文明
亨廷頓
米爾斯海默
福山
陳漢森
上 / 下一篇新聞
世紀．一一兩岸：考試說話5** 現實溝通0分 港學生留英美澳之後 / 文．陳凱銘／編輯．吳騫桐
世紀．共生紀：輕酌一口人情味 / 文．余麗文
舊同事 / 文．SC
不輸便是贏 / 馬家輝
沙之伴侶 / 譚蕙芸
高官的聆聽測驗 / 林妙茵
聖誕夜血洗難民營 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
2024：想念與安詳 / 吳靄儀
國際政局的思考 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
及早戒煙仍可減後遺症 / 鄭志文
東京近郊一日團 / 魏綺珊
憶歐盟委員會前主席德洛爾 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
新年還要祝願 / 區聞海
舞舞舞 / 施勁超
世紀．一一兩岸：考試說話5** 現實溝通0分 港學生留英美澳之後 / 文．陳凱銘／編輯．吳騫桐
世紀．共生紀：輕酌一口人情味 / 文．余麗文
舊同事 / 文．SC
不輸便是贏 / 馬家輝
沙之伴侶 / 譚蕙芸
高官的聆聽測驗 / 林妙茵
聖誕夜血洗難民營 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
2024：想念與安詳 / 吳靄儀
喵喵咪咪麼 / 草日
及早戒煙仍可減後遺症 / 鄭志文
東京近郊一日團 / 魏綺珊
憶歐盟委員會前主席德洛爾 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
新年還要祝願 / 區聞海
舞舞舞 / 施勁超
prev
next
相關新聞
不輸便是贏 / 馬家輝
沙之伴侶 / 譚蕙芸
高官的聆聽測驗 / 林妙茵
聖誕夜血洗難民營 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
2024：想念與安詳 / 吳靄儀
喵喵咪咪麼 / 草日
及早戒煙仍可減後遺症 / 鄭志文
東京近郊一日團 / 魏綺珊
憶歐盟委員會前主席德洛爾 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
新年還要祝願 / 區聞海