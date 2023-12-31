報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2023年12月31日星期日
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．周日短篇：飛翼女（零）檔案狂熱 / 文．朗天／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：點茶技藝 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：從新見《邊城》題贈本說起 / 文‧陳子善
儀式 / 馬家輝
這一年 / 塵翎
巴蜀遊記：成都好去處 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沉默螺旋 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（下） / 韓孝述
四通八達的年份 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
寶貝智多星真實版 / 鄭志文
2024我們仍在一起 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
遠在天邊 / 陳子謙
我的這兩年 / 洪雯
許個願吧 / 劉利
儀式 / 馬家輝
【明報文章】每回到了日本大阪必往北浜，而且總在傍晚，逛街累了，又尚未晚飯，抓緊時間在一間店舖打烊前趕到，像儀式般，不可不做，不能不做。
相關字詞﹕
旅行
時間
儀式
寫作
日本
紙筆
欲望蜘蛛
馬家輝
上 / 下一篇新聞
世紀．周日短篇：飛翼女（零）檔案狂熱 / 文．朗天／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：點茶技藝 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：從新見《邊城》題贈本說起 / 文‧陳子善
儀式 / 馬家輝
這一年 / 塵翎
巴蜀遊記：成都好去處 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沉默螺旋 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（下） / 韓孝述
四通八達的年份 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
寶貝智多星真實版 / 鄭志文
2024我們仍在一起 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
遠在天邊 / 陳子謙
我的這兩年 / 洪雯
許個願吧 / 劉利
世紀．周日短篇：飛翼女（零）檔案狂熱 / 文．朗天／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：點茶技藝 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：從新見《邊城》題贈本說起 / 文‧陳子善
這一年 / 塵翎
巴蜀遊記：成都好去處 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沉默螺旋 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（下） / 韓孝述
四通八達的年份 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
寶貝智多星真實版 / 鄭志文
2024我們仍在一起 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
遠在天邊 / 陳子謙
我的這兩年 / 洪雯
許個願吧 / 劉利
prev
next
相關新聞
這一年 / 塵翎
巴蜀遊記：成都好去處 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沉默螺旋 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（下） / 韓孝述
四通八達的年份 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
寶貝智多星真實版 / 鄭志文
2024我們仍在一起 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
遠在天邊 / 陳子謙
我的這兩年 / 洪雯