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2023年12月30日星期六
文‧邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：M+徐世琪偽之術：策展全盤入戲引發思考 / 文．小東／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：年生年滅 / 文‧邵頌雄
聖誕抽獎活動 / 文‧小超
在混亂中前進 / 馬家輝
被更多人看見 / 簡冬娜
「我不會再返香港了！」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法院裁決上網的道與術 / 王江雨
從外到內的發展 / 湯才偉
愈可愛愈兇猛？ / 石琪
我的2023 / 關麗珊
重新認識 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
時差 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
人和我之間 / 趙曉彤
冬鬱 / 古惜
世紀．不着一字：年生年滅 / 文‧邵頌雄
【明報文章】一行禪師於10年前的歲晚，所作的一番開示，今天看來，依然發人深思。容我把當中提到的年份，由2013/14改為2023/24如下：
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世紀．六合文藝：M+徐世琪偽之術：策展全盤入戲引發思考 / 文．小東／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：年生年滅 / 文‧邵頌雄
聖誕抽獎活動 / 文‧小超
在混亂中前進 / 馬家輝
被更多人看見 / 簡冬娜
「我不會再返香港了！」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法院裁決上網的道與術 / 王江雨
從外到內的發展 / 湯才偉
愈可愛愈兇猛？ / 石琪
我的2023 / 關麗珊
重新認識 / 陶囍
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小粉人看日子 / 黃照達
人和我之間 / 趙曉彤
冬鬱 / 古惜
世紀．六合文藝：M+徐世琪偽之術：策展全盤入戲引發思考 / 文．小東／編輯．吳騫桐
聖誕抽獎活動 / 文‧小超
在混亂中前進 / 馬家輝
被更多人看見 / 簡冬娜
「我不會再返香港了！」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法院裁決上網的道與術 / 王江雨
從外到內的發展 / 湯才偉
愈可愛愈兇猛？ / 石琪
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