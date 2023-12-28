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2023年12月28日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：憶記巴黎讀博：研究戴高樂將軍 / 文．丁偉／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：向星許願的自由 / 文．鄧正健
競逐「我最喜愛的男歌手」 / 文．柯美
政見台上 / 馬家輝
沙發薯仔 / 屈曉彤
區選中的謠言與抹黑 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
只向真理低頭 / 陳弘毅
聖誕是屬於兒童的 / 葉建源
我的世界和平 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
闖年關 / 韓麗珠
語言不通的好玩 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
噴泉 / 陳子謙
詐騙板塊 / 劉利
容我兜路 / 熊熊
聖誕是屬於兒童的 / 葉建源
【明報文章】聖誕是屬於宗教的、歡樂的，但首先是屬於兒童的。
相關字詞﹕
聖誕禮物
和平
孩子
以巴衝突
聖誕歌曲
兒童
教育心語
葉建源
聖誕節
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