【明報文章】每年聖誕總要被提醒,佳節不關乎禮物,更不關乎購物,不要被消費文化與資本主義淹沒了信仰與福音的真諦。於是,12月26日的Boxing Day也就難免尷尬,好像要把物質情緒延續多一天。追本溯源,所謂拆禮物日的起源,也充滿階級主義︰英國維多利亞時期的僕人在聖誕忙上一整天後,主人在翌日放假讓他們探望家人,並附上一個盒子,裏面通常有小費、一年的獎賞或聖誕晚宴剩下的食物。另一個起源也是關於向窮人布施,最受歡迎的報佳音名曲 "Good King Wenceslas looked out, on the Feast of Stephen...",賢君波希米亞公爵在聖斯德望日(12月26日)看見冰天雪地裏的一位拾薪者,就叫侍從打點酒肉與柴火,穿越雪林為他送上祝福。從階級而言,果真是施比受更為有福。