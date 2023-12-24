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2023年12月24日星期日
黃照達
小粉人看日子
世紀．周日短篇：Can the Tooth Fairy pay in Hong Kong Dollars? / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：三碗片兒川 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：徐仲年的《流離集》 / 文‧陳子善
終究不太一樣 / 馬家輝
平安 / 塵翎
耶穌在2023年前的明日出世？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
資料有價 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（上） / 韓孝述
各人各有一中國 / 石琪
儀式感 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
愛心相連 / 鄭志文
Mulled Wine / 鄭美姿
軟硬天師 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
交換禮物 / 古惜
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．周日短篇：Can the Tooth Fairy pay in Hong Kong Dollars? / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：三碗片兒川 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：徐仲年的《流離集》 / 文‧陳子善
終究不太一樣 / 馬家輝
平安 / 塵翎
耶穌在2023年前的明日出世？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
資料有價 / 梁嘉善
香港價值觀教育的發展（上） / 韓孝述
各人各有一中國 / 石琪
儀式感 / 陶囍
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愛心相連 / 鄭志文
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