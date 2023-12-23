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2023年12月23日星期六
石琪
傾偈集
世紀．六合文藝：與印度神共舞——我的印度歌唱之旅（下） / 文．吳明珠／編輯．王翠麗
世紀．課室內外：多元與整合 / 文‧陳仁啟
肚餓 / 文‧薯仔
違例抽煙罰五十 / 馬家輝
假想俄朝伊古委遊 / 簡冬娜
不容再拖 / 林妙茵
愛與和平的蒼白 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
2023年式的自由 / 孫皓琛
教師培訓的自主性考慮 / 湯才偉
杯盤狼藉大食會 / 石琪
人生選擇 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
等了又等 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
秋風寒蟬 / 區聞海
建設香港成為「國際數據港」（三） / 洪雯
杯盤狼藉大食會 / 石琪
【明報文章】近幾個月，陸續有朋友從外地內地回來，難免聚聚餐飲飲酒。還有其他大食會。到了冬至、聖誕、元旦，飲食業當會比較旺盛。
相關字詞﹕
浪費
食物
垃圾
消費
飲食
大食會
俗語
石琪
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