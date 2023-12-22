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2023年12月22日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：尋音——我的印度歌唱之旅（上） / 文．吳明珠／設計．賴雋旼／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：明年載酒洛陽春 / 文‧蕭振豪
世紀．好鳥歌：蒙古環誌記：最終回 / 文‧Novia Yip
空與寂 / 馬家輝
世田谷文學館 / 日光
區選新氣象：過氣的「明星效應」？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
戰爭已完結 / 湯家驊
撞鐘 / 德叔
現實vs.童話 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
豢養溫度 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
最窮聖誕樹 / 陳子謙
住在舊區 / 趙曉彤
飲咖啡的境界 / 劉利
拾米粒的老人 / 看城
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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