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2023年12月21日星期四
黃照達
小粉人看日子
世紀．四探城市：米拉城之旅：在聖誕老人的出生地讀共產詩人的詩 / 文．扁豆／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：機械人的恨 / 文‧鄧正健
世界名宿 訪港獻技 / 文‧王家偉
追楓者 / 馬家輝
35 / 屈曉彤
冬至去拜山？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
年結和展望 / 羅沛然
預防更重要 / 葉建源
世界之最 / 關麗珊
報研 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
無邪之邪 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
世界這麼大而你眼中只有我 / 黃明樂
2023年，香港足球的美麗與哀愁 / 何浩璋
吃與不吃 / 古惜
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．四探城市：米拉城之旅：在聖誕老人的出生地讀共產詩人的詩 / 文．扁豆／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：機械人的恨 / 文‧鄧正健
世界名宿 訪港獻技 / 文‧王家偉
追楓者 / 馬家輝
35 / 屈曉彤
冬至去拜山？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
年結和展望 / 羅沛然
預防更重要 / 葉建源
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