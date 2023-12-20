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2023年12月20日星期三
受訪人．陶傑／訪問人．毛升／編輯．林曉慧
世紀
世紀．星期三專題：你不知道的另類香港史 陶傑新書《英氣：阿咩正傳》 / 受訪人．陶傑／訪問人．毛升／編輯．林曉慧
世紀．M+百物誌：在萬里長城說再見 / 文‧柯家紈
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盆菜之夜 / 黎佩芬
4類資訊 / 林妙茵
15年前 / 陳耀華
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再見，見山 / 陳文敏
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阿士匹靈可減慢 腹主動脈瘤增大 / 鄭志文
小型戰爭 / 韓麗珠
快閃東京 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
寫小說？ / 區聞海
凝視三星堆 / 蕭東海
世紀．星期三專題：你不知道的另類香港史 陶傑新書《英氣：阿咩正傳》 / 受訪人．陶傑／訪問人．毛升／編輯．林曉慧
【明報文章】編按：陶傑上月出版《英氣：阿咩正傳》，為「六七少年犯」楊向杰立傳，以另一角度揭示大眾未必知道的香港歷史。毛升因此訪問了陶傑，細談為楊撰寫傳記的原因，以及港英時代的左派故事。
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