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2023年12月19日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：逛深圳書城的北上消費 / 文．尹瑞麟／編輯．林曉慧／美術．鍾錦榮
世紀．夕拾朝花：AI十問 / 文．黃念欣
教育相關 / 文．大海
善用廣場 / 馬家輝
囍 / 陳喜艾
區選中消失的中產 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
《年少日記》 / 吳思諾
歸有光老師 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
肥胖青少年增腎病風險 / 鄭志文
明朝有本了不起的《金瓶梅》 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
飲食節目 / 陳子謙
建設香港成為「國際數據港」（二） / 洪雯
最佳拍檔 / 劉利
2023我的十大電影 / 鄭政恆
歸有光老師 / 曾瑞明
【明報文章】讀書時愛讀中文範文，因為可以認識自己不會主動看的作家（那時候只懂金庸、衛斯理、村上春樹……）。收穫是能背誦整篇〈岳飛之少年時代〉，認識了西西的〈店舖〉，還有令人手舞足蹈的〈庖丁解牛〉。
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