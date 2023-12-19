明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

作家專欄
陳喜艾

七齣好戲

囍 / 陳喜艾

【明報文章】周六，氣溫急降的晚上，我穿著一件大褸、圍着一條有如浴巾般大的頸巾，還戴着一頂抵擋寒風吹到頭都痛的冷帽，去參加一場特別的婚宴——元朗蔡屋村嫁女，我第一次在鄉村的祠堂外空地參加嫁娶的盆菜宴。

上 / 下一篇新聞