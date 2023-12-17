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作家專欄
文‧鄭培凱

世紀

世紀．文字江湖：香港的大學校訓 / 文‧鄭培凱

【明報文章】公元1088年，相當於宋元祐三年，蘇東坡平反回朝，以翰林學士擔任科舉高考主考官之時，遠在意大利的波隆那，成立了歐洲第一所延續到今天的大學。波隆那大學的校訓是拉丁文：「Petrus ubique pater legum Bononia mater」，譯作英文是：St. Peter is everywhere the father of the law, Bologna is its mother，意思是「聖彼得普在，法律之父；波隆那為母」。其實，波隆那大學的校徽上，就銘刻著「Alma Mater Studiorum – Università di Bologna」，意即「學子母校-波隆那大學」，也就明確訓示學生，進入波隆那大學，要信奉奠基天主教的聖彼得（聖伯多祿），而大學是孳乳學子的母校。此後歐洲大學創校之際，也都有校訓，如牛津大學校訓「Dominus illuminatio mea」（英文「The Lord is my light」），出自《聖經．詩篇》第27篇：「上帝是我的光。」劍橋大學的校訓則是「Hinc lucem et pocula sacra」（From here, light and sacred draughts），意思是：「於此有光，習得技藝。」

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