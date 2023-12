世紀．文字江湖：香港的大學校訓 / 文‧鄭培凱

【明報文章】公元1088年,相當於宋元祐三年,蘇東坡平反回朝,以翰林學士擔任科舉高考主考官之時,遠在意大利的波隆那,成立了歐洲第一所延續到今天的大學。波隆那大學的校訓是拉丁文:「Petrus ubique pater legum Bononia mater」,譯作英文是:St. Peter is everywhere the father of the law, Bologna is its mother,意思是「聖彼得普在,法律之父;波隆那為母」。其實,波隆那大學的校徽上,就銘刻著「Alma Mater Studiorum – Università di Bologna」,意即「學子母校-波隆那大學」,也就明確訓示學生,進入波隆那大學,要信奉奠基天主教的聖彼得(聖伯多祿),而大學是孳乳學子的母校。此後歐洲大學創校之際,也都有校訓,如牛津大學校訓「Dominus illuminatio mea」(英文「The Lord is my light」),出自《聖經.詩篇》第27篇:「上帝是我的光。」劍橋大學的校訓則是「Hinc lucem et pocula sacra」(From here, light and sacred draughts),意思是:「於此有光,習得技藝。」