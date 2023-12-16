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2023年12月16日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：邯鄲雜記 / 文．朱少璋／編輯．王翠麗
世紀．不着一字：正語禪史（二） / 文‧邵頌雄
安全的笑聲 / 馬家輝
死後留名 / 簡冬娜
淺談區選投票率 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
多元主義、逆向歧視和平權理論 / 張薇薇
回彈力的個人與環境因素 / 湯才偉
也談選舉的變化 / 石琪
由奢入儉 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
岩岩巉巉的聖誕演出 / 鄭美姿
關懷及問暖 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
勇者 / 陳子謙
有圖未必有真相 / 劉利
由奢入儉 / 關麗珊
【明報文章】捱過幾年疫症後，加上日圓貶值，早已無法維持全民中產的日本繼續走下坡，日本麥記套餐已平過香港的。
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