世紀．六合文藝：邯鄲雜記 / 文．朱少璋／編輯．王翠麗

【明報文章】某個詞語能讓讀者偶發思古之幽情，就值得保留，應該多用；像柴桑、陽關、灞陵、西泠、丹陽、白下、汀州、漢皋、延陵、合浦、廬陵、雲夢、秣陵、孟津、柳林、荊溪、咸陽、劍門、高陽、弱水、瀟湘、琴川、蘄春、襄陽……每個詞都可以繪成一葉斗方，寫成一段傳奇，更是詩詞佳句的亮點。愛情故事安排癡男怨女初會於弱水，就有了曾經滄海除卻巫山的弦外音。高陽，總帶點狂傲與醉意；正如劍門，是細雨騎驢的詩意。陽關就是分別，合浦就是重聚。延陵往往令人想起墓門掛劍的情義，咸陽則秦朝遺址隱約可見。說江左就感到偏安，換個講法說江東卻令人想起大小二喬。段祺瑞合肥人故又稱「段合肥」，錯覺以為他是大腹賈模樣，看老照片才知他完全與「肥」拉不上關係；古龍把《絕代雙驕》裏的大財閥喚作「段合肥」具見心思，絕非信手拈來：你看古龍輕描淡寫把白雲城主喚作「葉孤城」——孤城一片，那是王之渙旗亭畫壁的典故了。杜甫在〈飲中八仙歌〉中，說汝陽王李璡「恨不移封向酒泉」也不過是酒鬼追求心理上的滿足，其實酒泉並非產酒區，只因當地「城下有泉，其味若酒」而已。但既以「酒泉」為名，則聯想豐富者大可不飲而醉，直把酒泉作醉鄉了。宋代王洙《分門集注杜工部詩》引郭弘碑云：「郭弘漢帝甚寵顧，一日見帝，帝曰欲封知郡邑，何地好？弘好飲，對曰：若封酒泉郡，實出望外。帝笑，後日果封酒泉郡王。」杜甫用典，出神入化。