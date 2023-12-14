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2023年12月14日星期四
黃照達
小粉人看日子
世紀．粵語「古曲」：飛哥跌落坑渠——談胡文森粵語流行曲創作 / 文．黃志華／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：背文言文 / 文‧鄧正健
「期間限定」編輯室 / 文‧梁麗華
超人 / 馬家輝
坐禪、行禪、食禪 / 屈曉彤
實事求是看比較 / 林妙茵
短片．加沙記者．AI / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
情理 / 余錦波
年少日記 / 葉建源
半夜緊急警報 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
只是忍耐 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
年尾了（上） / 趙曉彤
解散與倒數 / 區聞海
偶然，我抬頭一看 / 雙雙
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．粵語「古曲」：飛哥跌落坑渠——談胡文森粵語流行曲創作 / 文．黃志華／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：背文言文 / 文‧鄧正健
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偶然，我抬頭一看 / 雙雙
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