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作家專欄
樂婷

七齣好戲

The Disease to Please（上） / 樂婷

【明報文章】和朋友看完《年少日記》後，談到的是原生家庭和成長經歷對人的影響。我分享故友的話，他說人到了而立之年，待人處世已有足夠經驗，亦具備成熟的人格和獨立思維，不應再一直回溯原生家庭的影響，要學習向前看，衝破那些酸楚的過往，活出自己的人生。很多年後，我還是牢牢記住了這幾句話，不時以此自我勸勉：「沒錯，我已是個成人，應忘記過去，用心生活。」然而，那些原生家庭的影響如影伴隨，即便我不再將當下的處境和成長的經歷對照思考，同時努力與父母修補關係，還是時常會在自己身上，或突如其來的情緒中，發現父母投映在我身上的影子。這教我一直恐懼自己會走上父母的路，擁有一樣惡劣的婚姻關係，一樣無法和子女相處，孤獨愁苦，不懂快樂。於是當上母親的這一年，我總是停不了思考自己和母親的相似性，提醒自己育兒時不應滲入個人情緒，情緒再壞，身體再累都要留意表情和聲量，給女兒一個理性有愛的成長環境。丈夫見我壓力異常地大，建議我學習育兒前，先了解個人情緒源頭，情緒穩定才是育兒首步，更介紹我看Harriet B. Braiker的The Disease To Please。書中亦提到原生家庭的影響：原來人不必總是把他者的需求放首位，亦可以拒絕別人的意見，甚至做人自私一點也沒所謂……

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