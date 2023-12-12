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2023年12月12日星期二
陳喜艾
七齣好戲
世紀．二元對坐：Maestro與伯恩斯坦的政治理想：兒女情長外的音樂家 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：也許 / 文‧黃念欣
明公主惹出的禍 / 馬家輝
木門 / 陳喜艾
上帝只要讓一片雲飄過…… / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
愛，不能強迫 / 吳思諾
出卷雜談 / 曾瑞明
捲 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
何時不需使用抗生素 / 鄭志文
如果我們的語言是威士忌 / 魏綺珊
萬曆十五年 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
「一日為師」的熱血故事 / 吳偉強
行路難？ / 俞月
木門 / 陳喜艾
【明報文章】「音樂老師想要你的地址，學校155周年校慶，想寄邀請函給你啊。」直至小六畢業，我大概也沒想到，我這個音樂課總是唱歌走音、拍子跟甩的學生，畢業這麼多年後，提出邀請我的人竟然會是音樂老師。
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世紀．二元對坐：Maestro與伯恩斯坦的政治理想：兒女情長外的音樂家 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
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