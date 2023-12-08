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2023年12月8日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：尋覓城市之美：讀《城市散步學》 / 文．丘庭傑／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：我聞元祐多正士 / 文‧蕭振豪
世紀．好鳥歌：蒙古環誌記之五 / 文‧Novia Yip
沒有魷魚味的遊戲 / 馬家輝
君島大空音樂會 / 日光
平凡的一天 / 林妙茵
戰爭就是消耗生靈 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
基辛格 / 湯家驊
金花娘娘的契仔 / 德叔
雙朝聖證書 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
消失 / 韓麗珠
重要是穩住自己的心 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
失敗是什麼之母？ / 區聞海
「行」河 / 披靈
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：尋覓城市之美：讀《城市散步學》 / 文．丘庭傑／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：我聞元祐多正士 / 文‧蕭振豪
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沒有魷魚味的遊戲 / 馬家輝
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