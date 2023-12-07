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2023年12月7日星期四
竟齊
未經證實
世紀．青年參與：COP28：尋找鎂光燈外的非凡小人物 / 文．何偉歡／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：如何中年讀史？ / 文‧鄧正健
疫後港產片 / 文‧唐嘉晞
收信呀！ / 馬家輝
學做一棵樹 / 屈曉彤
如何在「小院高牆」中尋找發展空間 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
學生自殺和大學的責任 / 傅華伶
剪刀要選鋒利的 / 葉建源
避秦 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
地瓜 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
AI不放假 / 陳子謙
投資移民計劃應配合產業發展 / 洪雯
遲來的冬天 / 劉利
娛樂至選 / 李譯喬
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．青年參與：COP28：尋找鎂光燈外的非凡小人物 / 文．何偉歡／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：如何中年讀史？ / 文‧鄧正健
疫後港產片 / 文‧唐嘉晞
收信呀！ / 馬家輝
學做一棵樹 / 屈曉彤
如何在「小院高牆」中尋找發展空間 / 葉劉淑儀
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