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2023年12月6日星期三
文‧張芷楓
世紀
世紀．星期三專題：現實政治——基辛格的思想遺產 細思國際政治與道德責任 / 文．李宇森／編輯．林曉慧
世紀．M+百物誌：蔣志的欲望彩虹 / 文‧張芷楓
名字之亂 / 文‧小超
青春的新名字 / 馬家輝
夜裏透光的一名老闆 / 黎佩芬
沒有人情味，何來幸福感？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
水能載舟，亦能覆舟 / 陳文敏
那年盛夏遇見的周庭 / 曾信繁
病友 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
睇電視增腦退化風險 / 鄭志文
退路 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
貓與文學寫作課 / 趙曉彤
洗不淨雙手 / 熊熊
「自由」的「遊戲」 / 賴南聰
世紀．M+百物誌：蔣志的欲望彩虹 / 文‧張芷楓
【明報文章】彩虹是氣象中的一種光學現象，其繽紛的色彩不單令人賞心悅目，亦蘊含雨過天晴的期許，讓人憧憬幸福的來臨。但當這自然奇觀變為人造產物，不論晝夜都懸掛在空中，帶來的還是幸福的感動嗎？
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世紀．星期三專題：現實政治——基辛格的思想遺產 細思國際政治與道德責任 / 文．李宇森／編輯．林曉慧
世紀．M+百物誌：蔣志的欲望彩虹 / 文‧張芷楓
名字之亂 / 文‧小超
青春的新名字 / 馬家輝
夜裏透光的一名老闆 / 黎佩芬
沒有人情味，何來幸福感？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
水能載舟，亦能覆舟 / 陳文敏
那年盛夏遇見的周庭 / 曾信繁
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睇電視增腦退化風險 / 鄭志文
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小粉人看日子 / 黃照達
貓與文學寫作課 / 趙曉彤
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「自由」的「遊戲」 / 賴南聰
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