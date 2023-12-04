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2023年12月4日星期一
文．李展鵬／編輯．林曉慧
世紀
世紀．一一兩岸：社區發展不是一門生意 談澳門賭場的舊區活化 / 文．李展鵬／編輯．林曉慧
世紀．共生紀：又到12月 / 文．余麗文
A1頭條 / 文．高志堅
北上搶貨 / 馬家輝
思覺大叔 / 譚蕙芸
中美有望重拾友誼？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
誰是「大狀王」 / 吳靄儀
家傳戶曉 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
產後抑鬱並非始於產後 / 鄭志文
學會獨處 / 魏綺珊
澳門的時空足迹 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
不是配樂 / 陳子謙
斜槓人生 / 劉利
我看《4拍4家族》 / 鄭寶鑾
世紀．一一兩岸：社區發展不是一門生意 談澳門賭場的舊區活化 / 文．李展鵬／編輯．林曉慧
【明報文章】很多城市都有新區與舊區的差異，但澳門的情况比較極端。路氹城的六星級賭場酒店金光閃閃；有人覺得庸俗，卻無可否認是豪華。另一邊廂，澳門舊區既有小巧樸實的舊建築，也有極其破落骯髒的一面。
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