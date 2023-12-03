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2023年12月3日星期日
竟齊
未經證實
世紀．周日短篇：游藝（四） / 文．葛亮／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：音樂之和 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：盧冀野「吟春雨詩」 / 文‧陳子善
糞便與內褲 / 馬家輝
華麗緣 / 塵翎
審計叫建築工友吃西北風？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
南極熱辣辣 / 梁嘉善
師道傳承 / 韓孝述
「植物人」不對勁 / 石琪
比較 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
保護香港生態 / 鄭志文
IQ題：點解跑29公里會辛苦過42公里？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
Welcome to Hong Kong（下） / 洪雯
偏食 / 向日
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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