世紀．象牙快訊：在後數碼世代，如何尋找自我？ / 文．唐健朗

【明報文章】當ChatGPT在各行業被廣泛應用，便基本上可宣告人工智能時代的來臨。人工智能會把社會推向怎樣的未來，仍是未知之數，但可想像我們的生產力會大幅提高，人與機械的權力關係亦會改變。近年，西方學界開始討論「後數碼」（post-digital）的概念，台灣譯作「後數位」。在高雲地利大學已經有一所Centre for Postdigital Cultures研究中心，另外學界也有專門研究後電子的期刊Postdigital Science and Education。鹿特丹應用科技大學的Florian Cramer在2014年寫了一篇題為「何謂後數碼？」（What is 'Post-digital' ?）的文章，詳述這一概念。後數碼中的「後」是指「文化轉移和持續變化」，Cramer以後殖民主義中的「後」作為類比，後殖民主義不是指殖民時代已結束，而是以其他隱含形式呈現，如文化和意識形態；相對應地，後數碼可以被理解為「媒體、藝術和設計在電子化之後的混亂狀態」。