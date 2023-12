世紀．象牙快訊：在後數碼世代，如何尋找自我？ / 文．唐健朗

【明報文章】當ChatGPT在各行業被廣泛應用,便基本上可宣告人工智能時代的來臨。人工智能會把社會推向怎樣的未來,仍是未知之數,但可想像我們的生產力會大幅提高,人與機械的權力關係亦會改變。近年,西方學界開始討論「後數碼」(post-digital)的概念,台灣譯作「後數位」。在高雲地利大學已經有一所Centre for Postdigital Cultures研究中心,另外學界也有專門研究後電子的期刊Postdigital Science and Education。鹿特丹應用科技大學的Florian Cramer在2014年寫了一篇題為「何謂後數碼?」(What is 'Post-digital' ?)的文章,詳述這一概念。後數碼中的「後」是指「文化轉移和持續變化」,Cramer以後殖民主義中的「後」作為類比,後殖民主義不是指殖民時代已結束,而是以其他隱含形式呈現,如文化和意識形態;相對應地,後數碼可以被理解為「媒體、藝術和設計在電子化之後的混亂狀態」。