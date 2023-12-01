世紀．五無閒話：沒有舞蹈的舞蹈節（目），對身體展演的探問 / 文．李偉能

【明報文章】在1990年代開始活躍，常透過概念框架出發的法國編舞Jérôme Bel是這樣去理解編排（choreography）的，「編排只是一個框架，一個結構，一種語言遠超於舞蹈如何被編寫」（Choreography is just a frame, a structure, a language where much more than dance is inscribed.），嘗試區分出編排與舞蹈之間的重疊卻不完全對應的關係。舞蹈，或更準確來說，身體動作的組合，不再是當代舞蹈表演的唯一主體，加上發展至上世紀八九十年代後逐漸轉向多媒介的應用，要考慮的敘事方式除了以舞蹈動作堆砌而成的技術外，同時亦考慮不同媒介，如空間、聲音、文字、投影、燈光等互為主體的關係，而傳統舞蹈種類之間的分類在劇場的呈現逐漸消解，成為劇場語彙的一部分——不管是另一法國編舞Xavier Le Roy，從1990年代以講座式展演（lecture performance）把演講與表演交替並行成一種新的表演形態，還是比利時編舞Sidi Larbi Cherkaoui與Antony Gormley邀請（或文化挪用）少林武僧到劇場的展演，甚至是美國1960年代時的激浪派（Fluxus）中活躍的編舞如Yvonne Rainer把日常動作放於表演作品中。從西方當代舞蹈發展的脈絡去看，舞蹈表演彷彿早已溢出舞台空間的規範，儼然躍進不同的場域和媒介，藉編舞交織着不同的物料、思維、素材去形成結構，把想法，或如你提及舞蹈表演學者Bojana Cvejić引入的「問題」意識，透過身體的編排而實現。