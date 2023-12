世紀．五無閒話：沒有舞蹈的舞蹈節（目），對身體展演的探問 / 文．李偉能

【明報文章】在1990年代開始活躍,常透過概念框架出發的法國編舞Jérôme Bel是這樣去理解編排(choreography)的,「編排只是一個框架,一個結構,一種語言遠超於舞蹈如何被編寫」(Choreography is just a frame, a structure, a language where much more than dance is inscribed.),嘗試區分出編排與舞蹈之間的重疊卻不完全對應的關係。舞蹈,或更準確來說,身體動作的組合,不再是當代舞蹈表演的唯一主體,加上發展至上世紀八九十年代後逐漸轉向多媒介的應用,要考慮的敘事方式除了以舞蹈動作堆砌而成的技術外,同時亦考慮不同媒介,如空間、聲音、文字、投影、燈光等互為主體的關係,而傳統舞蹈種類之間的分類在劇場的呈現逐漸消解,成為劇場語彙的一部分——不管是另一法國編舞Xavier Le Roy,從1990年代以講座式展演(lecture performance)把演講與表演交替並行成一種新的表演形態,還是比利時編舞Sidi Larbi Cherkaoui與Antony Gormley邀請(或文化挪用)少林武僧到劇場的展演,甚至是美國1960年代時的激浪派(Fluxus)中活躍的編舞如Yvonne Rainer把日常動作放於表演作品中。從西方當代舞蹈發展的脈絡去看,舞蹈表演彷彿早已溢出舞台空間的規範,儼然躍進不同的場域和媒介,藉編舞交織着不同的物料、思維、素材去形成結構,把想法,或如你提及舞蹈表演學者Bojana Cvejić引入的「問題」意識,透過身體的編排而實現。