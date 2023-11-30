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2023年11月30日星期四
竟齊
未經證實
世紀．東方主義：東方主義之外 拿破崙在埃及遺下的啟蒙種子 / 文．廖本勤／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：詩 / 文‧鄧正健
辦國際街道賽車 考驗實力 / 文‧王家偉
心跳的回聲 / 馬家輝
躺平療程 / 屈曉彤
《拿破崙》有大片風範 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法律常理 / 李秀江
代價 / 葉建源
「觀光公害」 / 關麗珊
學童 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
回報 / 韓麗珠
不快也不慢的速度 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
長期的浪漫 / 佚名
解結 / 林隱
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．東方主義：東方主義之外 拿破崙在埃及遺下的啟蒙種子 / 文．廖本勤／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：詩 / 文‧鄧正健
辦國際街道賽車 考驗實力 / 文‧王家偉
心跳的回聲 / 馬家輝
躺平療程 / 屈曉彤
《拿破崙》有大片風範 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法律常理 / 李秀江
代價 / 葉建源
「觀光公害」 / 關麗珊
學童 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
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不快也不慢的速度 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
長期的浪漫 / 佚名
解結 / 林隱
世紀．東方主義：東方主義之外 拿破崙在埃及遺下的啟蒙種子 / 文．廖本勤／編輯．呂晞頌
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心跳的回聲 / 馬家輝
躺平療程 / 屈曉彤
《拿破崙》有大片風範 / 蔡子強
法律常理 / 李秀江
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「觀光公害」 / 關麗珊
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