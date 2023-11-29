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2023年11月29日星期三
Lo
自由談
世紀．星期三專題：眾聲喧「華」 金馬60年的時代聲音轉換 / 文．李照興／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：人文安魂曲 / 文‧朱振威
世紀．閒話雜緒：流標成癮 責任誰屬 / 文‧陳天賜
動物參選人 / 馬家輝
最快樂的那年 / 樂婷
立冬之後，入秋以來 / 林妙茵
醫院的一天 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
醫療體系 / 陳文敏
年少尚有日記 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
王菲的《彼岸花》 / 鄭志文
壓垮 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
AMD立法起行 / 區聞海
Welcome to Hong Kong（中） / 洪雯
網紅的時代 / Lo
網紅的時代 / Lo
【明報文章】記得十幾年前，面書的社交網站剛流行，那時尚未有廣告登陸版面，面書彷彿是一本個人的生活雜誌，用戶各自主編自己版面所分享的內容，感覺新鮮有趣。
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世紀．星期三專題：眾聲喧「華」 金馬60年的時代聲音轉換 / 文．李照興／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：人文安魂曲 / 文‧朱振威
世紀．閒話雜緒：流標成癮 責任誰屬 / 文‧陳天賜
動物參選人 / 馬家輝
最快樂的那年 / 樂婷
立冬之後，入秋以來 / 林妙茵
醫院的一天 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
醫療體系 / 陳文敏
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