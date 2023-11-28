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2023年11月28日星期二
鄭志文
食住行醫
世紀．二元對坐：芬太尼：中美關係的毒與藥 / 文．毛升／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：手帕 / 文．黃念欣
相片打開一扇窗 / 文．鄧家烜
藍血人 / 馬家輝
例牌 / 陳喜艾
美方在「習拜會」中獲益良多 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
心之所屬 / 吳思諾
教育人類 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
徐嘉蔚的《彼岸花》 / 鄭志文
大三巴牌坊懷古 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
看新聞 / 陳子謙
我的房子 / 趙曉彤
等待奇蹟 / 劉利
實事做盡 / 余偉基
徐嘉蔚的《彼岸花》 / 鄭志文
【明報文章】《彼岸花》是徐嘉蔚（Emiko）的歌。我喜歡Emiko的歌聲。她是《造星》歌手，《彼岸花》是她2021年出道時自己作曲填詞的作品。
相關字詞﹕
彼岸花
徐嘉蔚
鄭志文
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