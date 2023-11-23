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2023年11月23日星期四
關銘潔
自由談
世紀．四探城市：清邁式大無畏 「濟yen yen」豁達哲學 / 文．梁慶裕／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：AI與狗肉 / 文‧鄧正健
解憂雜貨店 / 文‧灼螢
唉唉唉 / 馬家輝
白日之下 / 屈曉彤
為成語平反 / 林妙茵
一場苦雨 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
己所不欲勿施於人 / 譚允芝
「母語教學之我見」 / 葉建源
由此岸到彼岸 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
芙莉蓮的專注 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
添幸福，防自殺 / 區聞海
圓夢之旅 / 黃明樂
老人相片 / 關銘潔
老人相片 / 關銘潔
【明報文章】翻閱一本老人相片集，有被觸動的感覺，引發思緒。
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世紀．四探城市：清邁式大無畏 「濟yen yen」豁達哲學 / 文．梁慶裕／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：AI與狗肉 / 文‧鄧正健
解憂雜貨店 / 文‧灼螢
唉唉唉 / 馬家輝
白日之下 / 屈曉彤
為成語平反 / 林妙茵
一場苦雨 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
己所不欲勿施於人 / 譚允芝
「母語教學之我見」 / 葉建源
由此岸到彼岸 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
芙莉蓮的專注 / 韓麗珠
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由此岸到彼岸 / 關麗珊
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小粉人看日子 / 黃照達
添幸福，防自殺 / 區聞海
圓夢之旅 / 黃明樂
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