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作家專欄
2023年11月22日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．星期三專題：李歐梵憶林毓生 他一輩子為了思想而活（下） / 採訪．木馬、慕樵／整理．木馬／編輯．呂晞頌
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藍白仍然可合 / 馬家輝
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喵喵咪咪麼 / 草日
減鹽減血壓 / 鄭志文
閱讀的道德 / 韓麗珠
真正考驗 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
作家扮睇書 / 陳子謙
讓子彈飛 / 劉利
罪與罰 / 看城
藍白仍然可合 / 馬家輝
【明報文章】「藍白合」破局了，柯文哲幾番聲淚俱下，實踐了台灣民間一貫的悲情意味；侯孝賢的《悲情城市》，僅是戲味，已足在當地長生不老。
相關字詞﹕
欲望蜘蛛
藍白合
民眾黨
侯友宜
柯文哲
國民黨
馬家輝
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