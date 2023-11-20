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2023年11月20日星期一
譚蕙芸
七齣好戲
世紀．一一兩岸：SAF可持續航油 值得香港押注的原因與策略 / 文．Johnny Wei／編輯．呂晞頌
世紀．共生紀：4拍4「+」族 / 文．余麗文
國情班 / 文．林藹純
現實的天真 / 馬家輝
學生 / 譚蕙芸
「無須交代因由」 / 林妙茵
希法醫院 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「香港建築物榜」 / 吳靄儀
「漢族」溯源 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
又見Zika / 鄭志文
Medici嫁到了法蘭西 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
冬天來了 / 趙曉彤
遲入場，看兩次 / 區聞海
網上測評 / 原太一
學生 / 譚蕙芸
【明報文章】我在大學教書十餘年，接觸逾千學生，要數最熟悉的學生頭5位，包括了你。你自4年前開始修讀我教的科目，連續修3科，在我手上拿到全A級成績。
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學生
譚蕙芸
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