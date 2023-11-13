飲茶與大腸癌 / 鄭志文

【明報文章】研究發現，某些食物會增加患大腸癌風險，例如紅肉和加工肉。大家特別關注日常飲食，因為積少成多，如果是每天進食，而又不知道會增加風險，就難以預防大腸癌。所以一直有不少研究針對各種日常飲食，其中一種，是茶。